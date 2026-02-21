Sanxenxo sumó en 2025 más turistas alojados que Santiago o Bilbao, llegando a los 770.940

Turistas en la playa de Silgar de Sanxenxo Gonzalo Salgado

Sanxenxo volvió a convertirse, en 2025, en el municipio líder del norte de España recibiendo un total de 770.940 viajeros que sumaron más de 2,5 millones de pernoctaciones. Estos datos, extraídos del Big Data telefónico y de Exceltur, colocan a esta villa por encima de ciudades como San Sebastián, Bilbao o Santiago de Compostela.

Además, durante el año pasado, Sanxenxo tuvo 2.215.075 visitantes durante el día en las playas, restaurantes, bares, paseos o comercios.

Temporada alta

El verano sigue concentrando el mayor número de turistas y pernoctaciones llegando a las cifras de 509.052 viajeros con pernoctación, 1.962.858 pernoctaciones y 1.315.187 turistas por el día. Sin embargo, la temporada baja tiene cada vez más peso y, en 2025, llegó a los 261.888 personas que hicieron noche en alguno de los alojamientos, 542.296 pernoctaciones y casi 900.000 visitantes durante el día en los diferentes puntos del municipio.

Desde el Concello señalan que el Atlas Municipal del Turismo de Exceltur, en su última edición de 2024 que fue publicada el año pasado, sitúa a Sanxenxo en el puesto 46 entre las 500 localidades turísticas más importantes de España.

Esto es así, el por el número de visitantes y también por las más de 26.000 plazas de alojamiento que ofrece.

Este municipio, destaca el gobierno local, es el único destino del norte de la Península que se sitúa entre los 50 primeros a nivel nacional, le siguen San Sebastián en el puesto 67, Bilbao en el 75 y Santiago de Compostela en el número 92.