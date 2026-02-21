Sanxenxo pone fin al carnaval con el desfile que partirá desde la Circunvalación a las cuatro

Participantes en el desfile de carnaval de Sanxenxo del 2025 Gonzalo Salgado

El municipio de Sanxenxo pone fin a las actividades de carnaval esta tarde con el ‘Desfile y Concurso de Entroido’ que partirá a las 16 horas desde la Carretera de la Circunvalación (a la altura de la antigua discoteca Pirámide).

Este año, debido a las obras de reparación del último tramo del Paseo de Silgar, el Concello se vio obligado a cambiar el trayecto, es por ello que, tras partir de ese punto continuará por la Avenida de Galicia, la Rúa Rafael Picó y terminará en la lonja de Portonovo.

El tráfico permanecerá cortado desde el inicio hasta el final del desfile, aunque se garantizará en todo momento el acceso a la Estación de Autobuses. Los participantes y asistentes al desfile dispondrán de aparcamientos gratuitos cerca de la salida, en el entorno de la piscina de Baltar y en una zona próxima al mercado de Portonovo, entre otros espacios disponibles.

Este año, en el concurso de disfraces, el Concello repartirá un total de 10.830 euros entre todos los participantes. Como años anteriores, la iniciativa contará con diferentes categorías: infantil, modalidad adulto, grupo hasta 20 y de más de 20 y fantasía..