Los 'jatos' llenaron de ambiente y música Portonovo

La 'Festa do Jato' volvió a demostrar su gran poder de convocatoria y por qué es uno de los eventos más esperados del invierno en Sanxenxo.

Centenares de personas se dieron cita en esta fiesta desde bien temprano por la mañana ataviados, la mayor parte de ellos, con orejas, rabo o bigotes.

Participantes en la Festa do Jato de Portonovo Cedida

Las calles mantuvieron un gran ambiente durante toda la jornada y hasta bien entrada la noche gracias a la multitud de actividades organizadas tanto para los adultos como para los niños y niñas.

Así, tanto la popular carrera 'Os Jatos atrás dos Ratos' o el ya tradicional concurso de disfraces, contaron con un gran número de participación.

Participantes en la Festa do Jato de Portonovo Cedida

Como años anteriores el buen ambiente reinó en esta novena Festa do Jato que se despidió pensando en la próxima edición.