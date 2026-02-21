El BNG pide la dimisión "inmediata" de Yago Torres por su actitud durante un partido de fútbol

Imagen de archivo de Octavio González, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo solicita la dimisión "inmediata" del concejal Yago Torres, tras conocer su actitud durante un partido de fútbol celebrado en el campo del F.C. Vilalonga que enfrentaba a los locales contra el C.D. Moaña.

Tal y como confirmó el edil de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, al terminar el encuentro lanzó un bote al terreno de juego, acción que calificó de "inxustificable".

El concejal Yago Torres, pide disculpas por lanzar un bote al campo tras un partido Más información

Los nacionalistas señalan en un comunicado publicado a través de las redes sociales, que después de "case unha semana" de silencio los diferentes grupos se tuvieron que enterar por la prensa que Torres se dedicó, el pasado domingo, "a insultar, facer cortes de manga e , incluso, a tirar unha lata de refrescos aos contricantes".

Desde el BNG califican su comportamiento de "incívico e impropio para unha persoa que ostenta un cargo" en el Concello. Además, consideran que las disculpas emitidas no son "porque realmente o sinta", si no, porque en el campo "había medios que xa se facían oco da noticia e el non pode permitirse perder o cargo público".

En el escrito, indican que el el gobierno local del PP debería "sentir vergoña" de la imagen dada por el edil. Y apostillan: "Botámonos as mans á cabeza cando ocorren sucesos como a recente dun árbitro de balonmán no Grove, pero un propio cargo político do PP está promovendo este tipo de comportamentos inadmisibles en pleno século XXI".

Por todo ello, desde el BNG reinciden en en solicitar la dimisión del concejal Yago Torres y, de no ser así, instan al alcalde, Telmo Martín, a "apartalo do goberno local".