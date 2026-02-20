Vilalonga cuenta con una nueva comisión de fiestas tras presentarse una sola candidatura

Anuncio de la Comisión de Festas de Vilalonga en Sanxenxo

La parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, cuenta desde el jueves con una nueva comisión de fiestas, después de que, a finales del año pasado, se disolviese la que había y no se presentase ninguna candidatura.

Finalmente, tras la celebración de una asamblea extraordinaria el pasado 19 de febrero, un grupo de personas -entre las que se encuentran miembros de la comisión de fiestas anterior y también otros vecinos y vecinas que se unen a esta entidad por primera vez- anunció su candidatura y, por ser la única presentada, salió elegida.

Dani Dopazo, el anterior presidente de la comisión señalaba en noviembre del año anterior que era una “pena” que se tuviera que disolver este grupo, ya que son los responsables de la organización de infinidad de eventos que se llevan a cabo en la parroquia de Vilalonga.

De esta manera, gracias a la presentación de esta candidatura, de nuevo los vilalongueses podrán disfrutar de actos tan multitudinarios como son las fiestas en honor a San Pedro, a San Roque o a San Antonio, además de las fiestas del Carmen.

Así, se espera que se celebren otras actividades durante los fines de semana como puede ser la fiesta de la bicicleta o alguna jornada para personas mayores.