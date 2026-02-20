Vecinos de Portonovo se quejan del horario de la recogida de basura: “No podemos descansar”

Contenedores que recogen a horas tempranas en Sanxenxo Cedida

Vecinos de la calle La Perla, en Portonovo, unen sus voces para quejarse del horario de recogida de basuras. Los afectados señalan que el camión pasa por esta vía “entre las cinco y media y las seis y media de la mañana” y, con el ruido que genera al vaciar los contenedores, despierta a todos los residentes. “Entendemos que tengan que hacerlo, pero pedimos que no se haga a estas horas porque nos despierta y no podemos descansar. Esto afecta a nuestra vida diaria”, señala uno de los perjudicados por esta situación.

Además, denuncia que, en muchas ocasiones el camión “mezcla” los residuos. “A nosotros nos mandan reciclar y después parece que va todo para el mismo sitio”, critica el residente en esta calle.

Esta no es la primera vez que los vecinos que viven en este punto de la localidad se quejan del horario en el que se recoge la basura. Así, aseguran que ya han hablado con el concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, sin llegar a ningún acuerdo. Así, señalan que actualmente también están pendientes de una reunión con el alcalde, Telmo Martín e, incluso, con el Valedor do Pobo.

Estos vecinos, además, animan a otros a movilizarse y a registrar quejas por esta situación.

Normativa legal

Por su parte, desde el Concello señalan que el servicio de recogida de basuras “cumple con la normativa legal” y el paso por esta vía es “a las siete de la mañana”.

En cuanto a las críticas por la mezcla de los contenidos en los recipientes, señalan no tener constancia y que investigarán sobre ello.