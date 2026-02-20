Mi cuenta

Sanxenxo es el concello gallego que más viviendas construyó por habitante en 2025

El municipio sumó un total de 606 pisos

C. Hierro
20/02/2026 19:19
Imagen de archivo de unos edificios de Sanxenxo
El municipio de Sanxenxo, según el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, es el concello de la comunidad en la que se construyó un mayor número de viviendas. En total, señalan, se crearon en el 2025 en esta localidad un total de 606, lo que significa 33,69 de viviendas por cada mil habitantes.

Sin contabilizar las 606 nuevas viviendas, porque la mayoría están tramitando la licencia de ocupación o en construcción, el parque residencial de Sanxenxo suma 18.041 viviendas. Entre ellas se diferencian 4.511 primeras residencias, donde viven los vecinos durante todo el año, un total de 3.024 de uso turístico propiedad de los vecinos en un 90% y, por último, un total de 10.506 segundas residencias que pertenecen a familias de todas las provincias de España, incluyendo las Islas Canarias y las Islas Baleares.

En términos totales, este municipio se sitúa en el tercer puesto en la lista de los diez que más viviendas construyó el año anterior, solo superada por las ciudades de A Coruña y Pontevedra.

El ranking lo completa Vigo, Oleiros, Lugo y Vilagarcía. Las tres últimas posiciones son para el municipio de Ames, con la construcción de 117 viviendas, la localidad de Ferrol con 106 y en décimo lugar Carballo, lugar en el que se construyeron 94.

