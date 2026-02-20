La Guardia Civil interviene una escopeta a un detenido por viogén

Un agente de la Guardia Civil con la escopeta requisada Cedida

La Guardia Civil localizó e intervino una escopeta en el domicilio de un vecino de Sanxenxo detenido en el marco de una actuación vinculada al sistema viogén.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 17 de febrero, momento en el que los agentes acudieron a la vivienda tras un presunto episodio de malos tratos hacia su compañera sentimental. Durante la intervención, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un arma en el interior del domicilio.

En este contexto, la mujer hizo entrega voluntaria de una escopeta que se encontraba en la vivienda. Las comprobaciones realizadas posteriormente permitieron determinar que se trata de un arma larga reglamentada que carecía de todo tipo de identificación, junto con diversa cartuchería de varios calibres.

Arma requisada

A rañiz de estos hechos, efectivos del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo han citado al varón de 53 años en calidad de investigado, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Esto es así porque no dispone de Licencia de Armas y tampoco puede acreditar la lícita titularidad de la escopeta intervenida.

El arma, señalan, será remitida al servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis técnico y estudio.

Las diligencias instruidas han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia, Sección civil y de Instrucción, Plaza de Guardia de Cambados, donde comparecerá el presunto autor cuando sea citado para ello.