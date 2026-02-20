O Grove y Sanxenxo siguen hoy con el carnaval con el entierro de la ‘Sardiña’ y de la ‘Cabra’

Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Los municipios de O Grove y Sanxenxo siguen inmersos en las actividades de carnaval. En estos puntos hoy, se celebra el tradicional ‘Enterro da Sardiña’ y el 'Enterro da Cabra'.

La cita en el municipio meco es en la Praza de Arriba a partir de las ocho y media de la tarde. El acto contará con la actuación de ‘Paranda Mecos’ y la charanga ‘Furruxa’. Además, será el momento de la entrega del ‘Choqueiro Maior’ que este año serán para el profesor Miguel Besada y la asociación ‘Vellos Tempos’.

Por su parte en Sanxenxo tendrá lugar el ‘Enterro da Cabra’ organizado por el colectivo vecinal ‘Os cabritos’. La salida de esta multitudinaria comitiva está prevista a las nueve de la noche desde la Praza de Vilalonga.