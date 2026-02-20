El concejal Yago Torres, pide disculpas por lanzar un bote al campo tras un partido

Yago Torres, concejal de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios de Sanxenxo, Yago Torres, ha pedido disculpas tras su comportamiento durante el partido de fútbol que enfrentó al F.C. Vilalonga y al C.D. Moaña el pasado domingo 15 de febrero. Al terminar ese encuentro, tal y como reconoce en un comunicado el propio edil, lanzó un bote al terreno de juego, lo que califica de una acción “inxustifcable”.

En su escrito, Torres, indica que quiere expresar sus “máis sinceras e profundas desculpas” tanto a los vecinos y vecinas de Sanxenxo como al equipo de Vilalonga y al de Moaña, a los deportistas y a la afición. Esto es así, cuenta, porque tuvo un “comportamento inadmisible” contrario a los valores de respeto y convivencia que, señala, deben imperar en el deporte.

Como concejal y, por tanto, como representante público, escribe, su obligación “é dar exemplo de civismo” y, después de este episodio vivido en el campo de San Pedro, reconoce que “fallei”.

Torres termina el comunicado señalando que la actitud que tuvo durante ese encuentro “non se volverá repetir”.

Partido dividido

El partido en el que tuvieron lugar los hechos descritos por el concejal, la actuación del edil no fue la única contraria a los valores deportivos. Esto es así porque, durante el encuentro y tras su finalización fueron muchos -tanto aficionados de un equipo como de otro- los que lanzaron insultos, casi todos ellos dirigidos al árbitro.

El encuentro concluyó con la victoria local por dos goles a uno