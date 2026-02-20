El árbitro de primera división, Alejandro Muñiz, dará una charla en el Pazo Emilia Pardo Bazán

Charla árbitro en Sanxenxo

El árbitro gallego Alejandro Muñiz Ruiz, que trabaja desde hace cinco años en la primera división de fútbol de España, impartirá una charla el próximo lunes 23 de febrero a las siete de la tarde en el Auditorio Pazo Emilia Pardo Bazán.

Esta actividad, organizada por el concejal de deportes Marcos Guisasola para dar continuidad a la reunión que el Comité de Árbitros de la Liga de Fútbol Profesional tuvo durante los días 13 y 17 de este mes en la localidad, es totalmente gratuita y abierta al público.

Así, todos aquellos vecinos y vecinas de Sanxenxo y de otras localidades que estén interesados en asistir, únicamente tienen que darse cita en el auditorio, ya que no es necesaria inscripción.