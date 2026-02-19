El Concello prevé 24 obras para dotar de agua y saneamiento el rural antes de mayo del 2027

Trabajos de mejora de la red de saneamiento en Sanxenxo Cedida

Uno de los objetivos marcados por el gobierno local al principio de la legislatura fue dotar de red de saneamiento y agua a las 726 viviendas que carecían de estos servicios en zonas rurales.

A estas alturas, señalan desde el Concello, ya se han llevado a cabo un total de 48 tramos, por lo que, indican, quedarían 24 para terminar antes de mayo de 2027. Estas obras corresponden a puntos de Cabicastro y Montalvo en Adina, Pazos y Cancela - Pedroño en Nantes, Fontenla, A Lanzada y Aios costera en Noalla y Agra en Dorrón.

Actualmente, indican, se están llevando a cabo cinco actuaciones de manera simultánea. Estas corresponden a los lugares de Buezas (Nantes), Xuncablanca (Vilalonga), Festiñanzo (Dorrón). Miraflores (Padriñán) y Paxariñas (Adina).

Todas estos trabajos están financiados por la concesionaria de agua, Espina y Delfín.

Otras actuaciones

A la ampliación de la red secundaria de saneamiento y agua en el rural, se suma el convenio para la modernización de estas tuberías y del sistema de depuración firmado por el Concello y Acuaes.

Así, los diferentes trabajos pendientes incluidos en este acuerdo son, por ejemplo, crear nuevos bombeos y la ampliación de los sistemas ya existentes, la sustitución del colector principal y la mejora integral de la depuradora ubicada en Paxariñas así como su emisario submarino.

Desde el Concello señalan que, cuando ambos proyectos estén culminados en los diferentes puntos del rural, el municipio sanxenxino habrá experimentado una transformación completa que garantizará un servicio de calidad en la red de saneamiento y de agua que estará en perfectas condiciones durante décadas.