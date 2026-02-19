El BNG exige la revisión "urxente" de los vehículos municipales tras el accidente de un camión por un fallo mecánico

Estado en el que acabó el camión municipal de Sanxenxo tras el accidente Cedida

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo presentó en el día de hoy un escrito en el Concello para exigir el gobierno local una revisión "exhaustiva" de los vehículos que forman el parque móvil del Concello. Los nacionalistas indican que deben existir garantías de que la flota en la que viajan los trabajadores municipales cuentan con un "mantemento axeitado".

Esta demanda por parte del Bloque llega después de que ayer, se registrase un accidente de tráfico en Nantes en el que se vio afectado un camión municipal y en el que resultaron heridos dos trabajadores del Concello.

Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del siniestro fue un fallo mecánico "no sistema de freada".

Para el BNG, además, que el vehículo afectado "contase con preto de 20 anos de antigüidade" es motivo de preocupación. “O goberno local está na obriga de garantir a seguridade e as mellores condicións de traballo aos operarios e operarias do noso Concello”, señalan los nacionalistas.

Es por ello que, en el escrito presentado también instan al alcalde, Telmo Martín, a que estudie fórmulas para renovar el parque móvil. “As últimas adquisicións de vehículos municipais que se fixeron, a excepción da Policía Local, foron hai xa varios anos. Tendo en conta a carga de traballo que soportan este tipo de automóbiles, urxe que o Goberno local tome medidas e busque maneiras rendibles de actualizar a flota, como podería ser o ‘leasing’”, proponen los nacionalistas.

Desde e BNG indican que, durante los últimos años, su partido denunció en varias ocasiones las condiciones en las que trabajan los operarios y operarias del Concello. Así, denuncian que Martín da prioridad "a súa política de cemento limitando cada vez máis os recursos materiais e humanos".

Los nacionalistas manifiestan que en muchos de los departamentos falta personal, lo que provoca que los profesionales tengan que soportar una mayor carga de trabajo. En este sentido, ponen de ejemplo el servicio de Emerxencias. "Se ese sinistro chega a ser pola noite ou cando non hai un número de efectivos mínimo de garda, non poderían ter actuado. Esa é a situación na que se atopan os profesionais de Emerxencias debido aos recortes e á incapacidade de negociación de Telmo Martín”, critican los nacionalistas,