El PSOE exige a la Xunta que garantice el servicio de Emerxencias las 24 horas del día

Paloma Castro, diputada del PSOE Cedida

El PSOE reclama en la comisión parlamentaria a la Xunta que garantice la prestación del servicio de Emerxencias de Sanxenxo las 24 horas al día.

“Hai un problema gravísimo, un alcalde que decide pechar o parque pola noite a maior parte do ano e uns traballadores que levan meses denunciando deficiencias nas instalacións, vulneración da normativa de riscos laborais e o incumprimento dunha resolución xudicial que obriga a manter quendas mínimas de tres efectivos”, denunció la diputada Paloma Castro.

Según citó Castro, el problema nace del “coflito que o alcalde vén mantendo cos traballadores”, y se traduce en una situación en la que se ponen “en risco vidas” de los vecinos y vecinas.