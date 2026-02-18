Mi cuenta

El Concello continúa las obras en la Avenida de Pontevedra para eliminar las casetas

El objetivo de la actuación es recuperar el paisaje de este punto de costa

C. Hierro
18/02/2026 18:07
Las obras en el muro de la Avenida de Pontevedra en Portonovo
Cedida
El Concello de Sanxenxo ha aprovechado los trabajos derivados de reconstruir el muro de la Avenida de Pontevedra en Portonovo tras el temporal, para llevar a cabo una recuperación del paisaje de la zona.

De esta manera, después de haber reparado el dique de piedra que sufrió varias roturas debido al viento y a la lluvia, actualmente los operarios se encuentran trabajando para eliminar unas antiguas casetas que estaban ubicadas en este punto. El objetivo de esta actuación, señalan desde el Concello, es recuperar el paisaje en este tramo de la costa y eliminar estas construcciones que, señalan, afean y degradan este rincón de Portonovo.

Este punto no fue el único afectado por el tren de borrascas que salpicó este y otros municipios. Así, desde el Concello también tuvieron que hacer frente, entre otros desperfectos, a los derrumbes provocados en el Paseo de Silgar.

En este punto, por motivos de seguridad tanto para viandantes como para conductores, las obras obligan a cortar el tráfico en el tramo de actuación. Debido a esto se ha habilitado un plan alternativo para la circulación que contará con un carril de entrada y salida desde la rotonda de Baltar hasta el Talaso Hotel Sanxenxo.

