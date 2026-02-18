Dos trabajadores municipales heridos tras el fallo mecánico del camión en el que viajaban

El estado en el que quedó el camión tras el accidente de Sanxenxo Cedida

Dos trabajadores del servicio municipal resultaron heridos después de que su camión, supuestamente, sufriese un fallo mecánico.

Los hechos sucedieron esta mañana, momento en el que el vehículo de electricidad, en el que viajaban los dos empleados del Concello, salía del Polígono de Nantes y, en la Autovía do Salnés, impactó contra otro camión.

A consecuencia del choque, señalan fuentes de Emerxencias Galicia, el trabajador municipal que conducía tuvo que ser excarcelado por los bomberos. Según explicaron posteriormente, la persona estaba consciente pero atrapada por las piernas, es por ello que se necesitó la intervención de los Bomberos del Salnmés, quienes finalmente sacaron al herido del interior de la cabina del camión.

Una vez fuera, recibió asistencia sanitaria por parte del equipo de Urgencias Sanitarias del Salicia-061 y, posteriormente, fue evacuado al centro hospitalario de referencia.

Por su parte, el acompañante de este trabajador resultó herido leve y, el conductor del otro camión totalmente ileso.

Además, participaron en el operativo agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del servicio de Emerxencias de Sanxenxo.

Control del vehículo

Las primeras hipótesis señalan a un fallo mecánico en el camión municipal como el causante del accidente.

Desde el Concello señalan que el vehículo municipal pasó hace tan solo un mes la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), control obligatorio que verifica que cumple con los estándares de seguridad y emisiones contaminantes para poder circular.