Diario de Arousa

Sanxenxo

Abren el plazo de inscripción de las dos escuelas infantiles con un total de 60 plazas disponibles

Los interesados tienen hasta el 6 de marzo para presentar las solicitudes

C. Hierro
18/02/2026 17:48
Escuela Infantil 'O Revel' en Sanxenxo
Gonzalo Salgado
Las dos escuelas infantiles municipales, ‘O Tombo’ y ‘O Revel’ abren mañana, jueves, las inscripciones para solicitar plaza. El plazo estará disponible hasta el viernes 6 de marzo.

Ambas escuelas suman un total de 121 plazas para niños entre uno y tres años. De ellas, 61 ya están ocupadas por menores matriculados el curso anterior por lo que, en total, hay 60 plazas disponibles (19 en ‘O Tombo’ y 41 en ‘O Revel’) para el curso 2026/27.

Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica del O.A. Terra de Sanxenxo o tramitarse directamente en la oficina que se encuentra ubicada en el Concello. En ambos casos es necesario descargar el formulario normalizado que está disponible en la página web del Concello o en las propias escuelas infantiles.

Una vez publicadas las listas definitivas de admitidos, señala el gobierno local, será imprescindible hacer efectiva la matrícula entre el 18 y el 29 de mayo. Además para que el niño o la niña pueda acudir al centro es indispensable que cumplan con el calendario de vacunación infantil del programa gallego.

Gratuidad

Actualmente las dos escuelas infantiles son gratuitas para todas las familias gracias a la financiación de la Xunta y el propio Concello.

Ambos centros, señala el gobierno, tienen un coste anual de 771.000 euros, de los que el gobierno gallego aporta 127.000 y, el resto (645.000 ) son financiados por fondos municipales.

