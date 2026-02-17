Rueda estima que la entrega de las 25 primeras viviendas públicas de Sanxenxo se entregarán en 2028

La vivienda pública en Sanxenxo ya está un paso más cerca después de que, ayer, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el alcalde del municipio, Telmo Martín, firmasen la cesión de los terrenos para la construcción de los 25 pisos en la parroquia de Noalla. La parcela transferida por parte del Concello a la entidad pública cuenta con una superficie total de más de 2.600 metros cuadrados y se ubica en una zona en la que está prevista la construcción de una urbanización formada por 157 viviendas privadas.

“Non queremos perder un só día. Tras a firma o que faremos é sacar a licitación e, esperamos empezar as obras este ano”, comentó Rueda tras la firma de la cesión con Martín. De esta manera esperan que las viviendas puedan estar construidas y listas para que las personas entren a vivir a principios de 2028. “O plazo de construción é de quince meses”, señaló el presidente de la Xunta.

Para el alcalde de Sanxenxo, el día de ayer debe estar marcado en el calendario de todos los vecinos y vecinas por ser una fecha “importantísima” para la localidad. Así, indicó que la cesión de los terrenos es una demostración de que en el municipio existe suelo para poder construir este tipo de inmuebles. Martín quiso agradecer a Rueda que apostase por la construcción de estas viviendas en el municipio y ayudar a “romper o bulo de que hai xente que marcha de Sanxenxo a vivir a outros concellos limítrofes porque aquí non hai vivenda asequible”.

De esta manera, Martín continuó su intervención reincidiendo en la idea de lo significativa que era esta fecha. “Hoxe é un día grande para Sanxenxo é e grazas a ti, Presidente, por apostar por este municipio e romper esa mala fama que temos”.

Más acuerdos

La cesión de esta parcela -tal y como había adelantado el alcalde al anunciar los proyectos claves para el municipio en el 2026- no será la única que se lleve a cabo durante este año. Así, tanto Rueda como Martín indicaron en sus declaraciones que “próximamente” se repetirá este acto.

“Sanxenxo ten moito solo e esta e a primeira das firmas que imos facer neste mandato”, indicó el alcalde. Y terminó su intervención deseando que “este sea o principio dunha gran traxectoria da vivenda pública en Sanxenxo”.

Por su parte, Rueda, agradeció a Martín las facilidades que tuvieron para llegar a la firma de este acuerdo entre ambas entidades. “Cando hai un alcalde potente e cando ten as cousas claras a nós nos facilita moito a tarefa e vai todo moito máis rápido e mellor”, señaló el presidente de la Xunta.

Rueda terminó sus declaraciones señalando que la firma para la construcción de estas 25 viviendas es solo “o principio” y que próximamente “teremos máis alegrías e anuncios neste concello”.

Alquiler

Por otro lado, Telmo Martín señaló que también sería importante estudiar la manera de ofrecer alquileres asequibles en la localidad. “Hai un problema aquí sobre todo no verán”, comentó el alcalde.

Estas declaraciones se sustentan en informes como el publicado ayer por el portal Idealista, que sitúa a Sanxenxo como una de las poblaciones más demandadas para alquilar una vivienda. En el listado de las 150 localidades aparecen únicamente tres municipios gallegos, Vigo en el número 70, Pontevedra en el 112 y Sanxenxo casi cerrando este ránking en la posición 148..