Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Rescatan a dos buzos sobre unas rocas en Sanxenxo

Su embarcación naufragó frente a la playa de nanín

C. Hierro
17/02/2026 12:23
Vistas de la zona
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dos buzos de O Grove fueron rescatados esta mañana frente a la playa de Nanín, En Sanxenxo, después del hundimiento de su embarcación. Las primeras hipótesis apuntan a que fue el mal estado del mar el causando de que el navío impactase contra las rocas y, finalmente, naufragase.

Las dos personas tripulantes pudieron encaramarse a las rocas y hasta ese punto se desplazaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo. Además, participaron en el dispositivo agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Debido a la experiencia de los buzos y a la rápida respuesta de los efectivos, no precisaron asistencia sanitaria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina