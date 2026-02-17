Rescatan a dos buzos sobre unas rocas en Sanxenxo

Vistas de la zona Cedida

Dos buzos de O Grove fueron rescatados esta mañana frente a la playa de Nanín, En Sanxenxo, después del hundimiento de su embarcación. Las primeras hipótesis apuntan a que fue el mal estado del mar el causando de que el navío impactase contra las rocas y, finalmente, naufragase.

Las dos personas tripulantes pudieron encaramarse a las rocas y hasta ese punto se desplazaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo. Además, participaron en el dispositivo agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Debido a la experiencia de los buzos y a la rápida respuesta de los efectivos, no precisaron asistencia sanitaria.