El mal tiempo obliga a aplazar el ‘Enterro da Sardiña’ hasta el sábado 28 de febrero

Último Desfile de Carnaval en Sanxenxo

Las condiciones meteorológicas que se esperan para el día de mañana, miércoles, obligan a aplazar el ‘Enterro da Sardiña’ previsto para esta jornada. Esta cita, organizada tanto por el Concello como por la Comisión de Fiestas de San Cristóbal se trasladará al sábado 28 de febrero.

En esta nueva fecha la actividad se mantendrá como en años anteriores, así está previsto que salga a las ocho de la tarde de la marquesina de Portonovo y, desde ese punto, recorra diferentes calles hasta llegar al recinto portuario, lugar en el que la ‘sardiña’ será incinerada.

adas dentro del Entroido de Sanxenxo, por ahora, se mantienen. Así, el viernes, se celebrará el ‘Enterro da Cabra’ promovido por el colectivo ‘Os Cabritos’ y con la colaboración del Concello. La salida en esta ocasión será a las ocho y media de la tarde y tendrá un recorrido circular que partirá desde la Praza Pública. La programación continuará a las nueve y media con el concurso de parodias ‘Feito na Casa’ en la Lonja de Portonovo en el que el Concello repartirá un total de 250 euros en premios y ya tiene las inscripciones abiertas.

El sábado tendrá lugar la ‘Festa do Jato’ y el domingo el ‘Desfile y Concurso de Entroido’ que este año repartirá un total de 10.830 euros en premios.