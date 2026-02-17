Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El mal tiempo obliga a aplazar el ‘Enterro da Sardiña’ hasta el sábado 28 de febrero

De momento, el resto de actividades se mantienen

C. Hierro
17/02/2026 18:31
Último Desfile de Carnaval en Sanxenxo
Último Desfile de Carnaval en Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las condiciones meteorológicas que se esperan para el día de mañana, miércoles, obligan a aplazar el ‘Enterro da Sardiña’ previsto para esta jornada. Esta cita, organizada tanto por el Concello como por la Comisión de Fiestas de San Cristóbal se trasladará al sábado 28 de febrero.

En esta nueva fecha la actividad se mantendrá como en años anteriores, así está previsto que salga a las ocho de la tarde de la marquesina de Portonovo y, desde ese punto, recorra diferentes calles hasta llegar al recinto portuario, lugar en el que la ‘sardiña’ será incinerada.

adas dentro del Entroido de Sanxenxo, por ahora, se mantienen. Así, el viernes, se celebrará el ‘Enterro da Cabra’ promovido por el colectivo ‘Os Cabritos’ y con la colaboración del Concello. La salida en esta ocasión será a las ocho y media de la tarde y tendrá un recorrido circular que partirá desde la Praza Pública. La programación continuará a las nueve y media con el concurso de parodias ‘Feito na Casa’ en la Lonja de Portonovo en el que el Concello repartirá un total de 250 euros en premios y ya tiene las inscripciones abiertas.

El sábado tendrá lugar la ‘Festa do Jato’ y el domingo el ‘Desfile y Concurso de Entroido’ que este año repartirá un total de 10.830 euros en premios.

Imagen de archivo del desfile de carnaval de Sanxenxo
Imagen de archivo del desfile de carnaval de Sanxenxo
Gonzalo Salgado
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina