Sanxenxo

Sanxenxo y O Grove continúan con su programación de Entroido con fiesta de disfraces y desfile

Redacción
16/02/2026 21:13
Los municipios de Sanxenxo y O Grove continúan con su programación de Entroido, que en en la jornada de este martes incluyen fiesta de disfraces en Arra y desfile por las calles del municipio, respectivamente.

En el caso de Sanxenxo, la asociación San Cayetano de Arra organiza una fiesta a partir de las 15:30 horas que incluirá juegos con premios, concursos de disfraces, postres y de baile, churrasco y chocolate con churros. También, durante la tarde tendrá lugar el sorteo de un viaje para cuatro personas al parque Warner de Madrid, incluyendo entradas y estancia, así como una Hora Disney para los pequeños.

Por su parte, en O Grove tendrá lugar la “Gran Marcha do Entroido Meco”. La jornada comenzará a las 15:45 horas en la Praza do Corgo con la inscripción de aquellos disfraces que no lo hiciesen previamente a través del correo electrónico habilitado por la administración local, así como un “photocall”. Posteriormente, a las 16:30, en la misma ubicación será la concentración para el comienzo del desfile por las calles del municipio, que partirá a las 17:00 horas. Tras su conclusión, a las 20:30 tendrá lugar la fiesta de entrega de premios en el pabellón municipal de deportes, con animación musical por parte de DJ Studio 21.

