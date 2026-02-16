Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Las mejoras en la capilla de Arra, el pabellón municipal y el centro de día persisten pese a la lluvia

Aunque el tiempo ha afectado a los trabajos, se mantiene le objetivo de que estos concluyan de cara a la primavera

Sandra Rey
16/02/2026 21:10
Imagen de las actuaciones en Baltar
Imagen de las actuaciones en Baltar
Cedida
Las obras en el entorno de la capilla de Arra, así como las mejora paisajística y urbana en el área del pabellón de deportes y el centro de día de Baltar continúan en marcha pese a la persistente lluvia de los últimos días. La meteorología está dificultando en parte el progreso de los trabajos, pero aún así se mantiene el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de los resultados la próxima primavera. Las actuaciones están financiadas por el Plan +Provincia de la Diputación y cuentan con una inversión de 480.00 euros.

En el caso de Arra, con los trabajos que se están llevando a cabo se pretende embellecer el núcleo rural, así como el entorno de la capilla, mediante una nueva pavimentación, la mejora de los muros, el soterramiento de los tendidos eléctricos y de telefonía, y la optimización de la iluminación para resaltar el espacio.

En cuanto a las mejoras que se están ejecutando en Baltar, tanto en el pabellón como en el centro de día el objetivo es la armonización paisajística y urbana de la zona, así como la creación de espacios de ocio con sendas, bancos, zonas ajardinadas, mejor iluminación, además de una pista de “pump truck”. Las actuaciones también incluyen la sustitución de la cubierta exterior en el centro de día y la instalación de un toldo.

Por otro lado, el gobierno lleva tiempo trabajando en la preparación de un nuevo concurso de gestión del centro de día.

