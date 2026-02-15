Sanxenxo contrata a una empresa para controlar los niveles de ruido en discotecas

Una plataforma conectada a los sonómetros y limitadores medirá el volumen D.A.

El Concello de Sanxenxo contrata los servicios de una consultora técnica en acústica para acabar con el exceso de ruidos que impiden el descanso y perjudican la salud. Su objetivo es fomentar la convivencia en espacios públicos y la calidad de vida.

La consultora, Virocem, utilizará una plataforma el control de contaminación acústica en locales de ocio nocturno. Espacios que, por la tipología de negocio, están obligados a tener sonómetros y limitadores de volumen que deberán conectarse a la plataforma desde donde se comprobará en tiempo real la situación, extraer informes periódicos y aplicar las medidas correctivas y sancionadoras.

Controles en toda actividad

Pero el control de ruido no solo se circunscribe a los locales de ocio nocturno. Se realizarán inspecciones periódicas en industrias o cualquier actividad que pueda provocar molestias por contaminación acústica. También se harán mediciones in situ y se estudiarán las medidas correctoras para mejorar la acústica de pabellones, salas de ensayo u oficinas, entre otros espacios.

El contrato con Virocem incluye un control exhaustivo de las zonas donde se concentren los locales de ocio y, en caso de clasificarse con Zonas Acústicamente Saturadas se realizará un plan de acción con el fin de corregir los niveles de ruidos a los que están expuestos los vecinos de estas zonas.

Finalmente, se proporcionarán fichas con las exigencias de acorde con la normativa en vigor de las actividades más comunes como cafeterías, restaurantes, pubs y supermercados.