Diario de Arousa

Sanxenxo 

Colectivos ecologistas se niegan a declarar como 'Interés Autonómico' la ampliación en la Autovía do Salnés

Las entidades presentaron alegaciones al considerar que el proyecto afecta a espacios protegidos y al medio ambiente

Fátima Pérez
14/02/2026 18:50
Un tramo de la autovía do Salnés a su paso por Sanxenxo
Un tramo de la autovía do Salnés a su paso por Sanxenxo
Gonzalo Salgado
El Colectivo Ecoloxista do Salnés, junto a varias asociaciones, presenta seis alegaciones contra el acuerdo de la Xunta que declara Proyecto de Interés Autonómico (PIA) la ampliación de la Autovía do Salnés (VG-4.1) y de la PO-308. .

Las entidades cuestionan la ampliación por considerar que refuerza un modelo de movilidad basado en el vehículo privado, un modelo “caduco” en la lucha contra el cambio climático. Consideran que los 40 millones de euros presupuestados deberían destinarse a impulsar un transporte público de calidad en la comarca de O Salnés.

También muestran su rechazo a la ampliación a tres o cuatro carriles de la VG-4.1 entre Sanxenxo y la playa de A Lanzada, así como a las actuaciones previstas en la PO-308 y la PO-550 en su paso por A Lanzada, ya que alertan que estas obras afectarían a dunas protegidas de alto valor ecológico y consideran “insuficientes” las medidas compensatorias propuestas.

Por todo ello, solicitan la anulación del acuerdo y no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa si la Xunta de Galicia no rectifica. Además, instan a la administración y a la sociedad a buscar soluciones más sostenibles y proporcionadas al problema puntual de congestión en la zona. 

