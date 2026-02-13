Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo pone el foco en la salud de los cuidadores con una nueva charla

La liberación de la tensión emocional centrará esta cita que tendrá lugar el martes 17 de febrero

C. Hierro
13/02/2026 11:16
Imagen de los asistentes a otra charla de este programa en Sanxenxo
Imagen de los asistentes a otra charla de este programa en Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo continúa poniendo el foco en las personas cuidadoras. Es por ello que, su programa de charlas destinada a ayudarles en sus labores y mejorar su día a día, continúa.

La siguiente cita, organizada por el Centro de Información ás Mulleres (CIM), está prevista para el martes 17 de febrero en horario de cinco y media a siete de la tarde en el Priorato de Arra.

En esta ocasión la sesión lleva por título 'A liberación da tensión emocional na tarefa do coidado' y será impartida por Diana Názara, psicóloga especialista en Intervención Social, Xénero e Igualdade del CIM.

Los temas que se abordarán en esta charla estarán relacionados con la gestión del estrés del cuidado, la importancia del autocuidado emocional y las diferentes técnicas prácticas que se pueden utilizar para la gestión del estrés.

Desde el Concello señalan que es necesaria inscripción precia para el control del aforo. Es por ello que, las personas interesadas en acudir a esta charla podrán anotarse a través del correo formacioncim@sanxenxo.org o llamando al 986 727 901.

