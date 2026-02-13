El puerto deportivo Juan Carlos I completa los amarres para el mes de agosto en solo tres días

Imagen de archivo del Puerto Deportivo de Sanxenxo Cedida

El puerto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo se quedó sin amarres disponibles para el mes de agosto en apenas tres días desde la fecha de apertura para su reserva. Este éxito ha obligado a la sociedad municipal Nauta Sanxenxo a colgar el cartel de completo para este periodo y habilitar una lista de espera.

Los titulares de estas reservas -como mínimo una quincena- señalan que son del territorio nacional.

Plazas disponibles

A pesar de que para agosto los amarres están completos, para el mes de julio, por ejemplo, todavía quedan plazas disponibles. Así mismo, señalan, también hay hueco para el atraque de elementos más pequeños como son las motos de agua.

El puerto deportivo cuenta con una superficie concesional de más de 123.000 metros cuadrados y una lámina de agua que llega a los 90.000. En sus instalaciones cuentan con un total de 450 puntos de amarre. El calado de este puerto oscila entre los cinco y ocho metros y los amarres entre los ocho y los 45, lo que facilita la llegada de, cada vez más, embarcaciones de gran tamaño.

El año 2025, el puerto cerró la temporada con la llegada de un total de 432 embarcaciones de 23 nacionalidades distintas, destacando los llegados desde países como Francia (41 barcos), Irlanda (28), Portugal (17), Países Bajos (14) y Alemania (11). Más allá del entorno europeo también llegaron visitantes de puntos tan lejanos como Australia, Estados Unidos o Nicaragua.