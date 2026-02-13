El BNG lleva al Parlamento las condiciones laborales de Emerxencias en Sanxenxo

El BNG de Sanxenxo lleva al Parlamento la problemática de Emerxencias Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exigió en el Parlamento mejoras en las condiciones laborales y profesionales del equipo que forma Emerxencias en Sanxenxo. Además, incidió en la importancia de recuperar este servicio las 24 horas del día y, por lo tanto, que cuente con horario nocturno.

Los nacionalistas señalan que el personal que forma Emerxencias "ten presentado denuncias diante da Inspección de Traballo por incumprimentos reiterados da normativa de prevención de riscos laborais". Tras ellas, indican, no se adoptaron medidas correctoras para poder solucionar los problemas que sufren durante el día a díaz.

De la misma manera, indican que trasladaron al Concello propuestas para la organización de turnos que demostraban la viabilidad de mantener un mínimo de tres efectivos en cada uno de ellos contando con los 17 profesionales que lo forman en la actualidad. Incluso cuentan, los trabajadores llegaron a "ofrecer renuncias a dereitos laborais para garantir o servizo" y, de todos modos, todas las iniciativas "foron rexeitadas".

Instar a la Xunta a que asuma el servicio

Los nacionalistas instan a la Xunta de Galicia a asumir "de xeito directo e integrado" la gestión y financiación de este servicio, incorporándolo plenamente al sistema autonómico de emergencias.

Mientras eso no sucede, desde el BNG exigen que Emerxencias en Sanxenxo preste servicio las 24 horas del día, los 365 días del año y cuente con el personal suficiente para garantizar la seguridad y la calidad de la atención a los vecinos y vecinas.

De la misma manera, solicitan al Concello que revoque "de inmediato" la decisión de reducir el horario y restablezca el servicio continuo.