Sanxenxo

El Concello solicita una ayuda para instalar un ascensor en la Casa da Cultura de Nantes

La actuación tiene un coste de 60.000 euros y buscan que el plazo de ejecución sea de tan solo dos meses

C. Hierro
13/02/2026 17:34
Imagen de archivo de la Casa da Cultura de Nantes en Sanxenxo
Imagen de archivo de la Casa da Cultura de Nantes en Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo busca mejorar la accesibilidad de la Casa da Cultura de Nantes con la instalación de un ascensor que comunique la planta baja con la superior.

Para ello la administración local ha solicitado una subvención a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), ya que la actuación tiene un coste de casi 60.000 euros.

Teniendo en cuenta las características del inmueble y después de que el Concello haya valorado diferentes opciones, apuestan por colocar el ascensor adosado a la fachada del edificio en lateral derecho del porche, aprovechando el hueco de ventana que ya existe próximo a la escalera. El plazo de ejecución que maneja el gobierno local para esta obra es de tan solo dos meses.

Reforma integral

La instalación de un ascensor en este espacio vendría a completar la reforma integral que el Concello ha realizado y que contó con una inversión de casi 150.000 euros. Estas obras, contemplaron el cambio completo de ventanas y persianas, la instalación de un nuevo sistema de climatización y la renovación de la pintura.

Actualmente, la comunicación entre las dos plantas se realiza únicamente mediante escaleras lo que supone una barrera arquitectónica para muchos de los usuarios que visitan este espacio o participan en actividades que se organizan en él.

Así, desde el Concello quieren facilitar la llegada al segundo piso de la casa de la cultura de esta parroquia a personas mayores o aquellas que cuenten con movilidad reducida, a usuarios que utilizan bastón, andador o silla de ruedas y a todos aquellos vecinos y vecinas del municipio que padezcan de enfermedades crónicas o de limitaciones físicas o sensoriales.

