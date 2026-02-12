Sanxenxo ya cuenta con todos los terrenos para ejecutar las 281 viviendas en A Granxa

Imagen de archivo del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo ya cuenta con el total de las parcelas necesarias para llevar a cabo el proyecto para la construcción de aproximadamente 281 viviendas en el lugar de A Granxa, en la parroquia de Dorrón. Además, este espacio contará con unos 38.000 metros cuadrados para zonas libres, equipamientos y viales.

Los últimos terrenos necesarios para llevar a cabo este actividad se consiguieron, finalmente, a través de una expropiación. Así, tal y como se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el alcalde de la localidad, Telmo Martín, aprobó inicialmente el proyecto de expropiación "dos terreos afectados polo proxecto de urbanización da primeira fase da vía prevista no Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) para a conexión do SU 1 co solo urbano consolidado de Area de Agra".

En total, se tratan de tres parcelas, una de 87,50 metros cuadrados, otra de 42,50 y, la última, de 28,50, lo que se traducen en 158,50 metros cuadrados. El valor de cada una de ellas ascendió a 20.103 euros la primera, 9.764 la segunda y 6.548 la tercera, sumando una cuantía total de 36.416 euros.

Cambios en el proyecto

El plan de urbanización de esta zona se presentó, por primera vez, en el año 2005. Desde ese momento y para llegar al de ahora, en el que previsiblemente se cuentan con todos los terrenos para convertirlo en una realidad, se han tenido que realizar cambios en el proyecto.

Algunos de los más destacables son, por ejemplo, la reducción del tamaño para cada una de las viviendas pasando de aproximadamente 50 hectáreas a 30. También varía el espacio que se utilizará como zona lucrativa y, por último, se anula el uso hotelero en la construcción.

Por otro lado la red viaria que ya está construida en este espacio -los caminos se ejecutaron en el 2006 pero se dejaron abandonados- se mantendrá pero, a diferencia de lo que estaba previsto en el primer boceto se eliminarán algunas calles y, en su lugar, se habilitarán sendas para peatones que tengan conexión con zonas verdes.

En estos espacios está previsto que las especies que se utilicen sean autóctonas y, por lo tanto, una de las metas que tendrá este proyecto también será la erradicación de las plantas invasoras en este espacio lo que ayudará a mejorar la calidad ambiental de este punto de la localidad.

El objetivo en el cambio de proyecto, que lo realizó la empresa ‘Monteoliva Arquitectura S.L.P.’ es conseguir un mayor compromiso con la sostenibilidad ambiental. De esta manera, este nuevo estudio tiene en cuenta en la construcción de todas estas viviendas la protección del litoral y, además, atiende a especificaciones para integrar de una mejor forma el proceso de desarrollo urbano en el territorio costero del municipio sanxenxino.