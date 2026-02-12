La empresa ‘Amazing Up’ se encargará de la museografía del centro de A Telleira por un total de 133.100 euros

Imagen de archivo de una visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, al Centro de Interpretación de A Telleira Cedida

El Concello de Sanxenxo acaba de proponer a la empresa ‘Amazing Up - Ingeniería Interactiva del Ocio’ para ejecutar la museografía de A Telleira por 133.100 euros. El objetivo que tiene este proyecto es, tras la reforma integral del edificio, ponerlo en valor el patrimonio etnográfico y natural de este entorno y del ecosistema de todo el complejo Intermareal Umia-O Grove.

La museografía de este espacio contará con diversos soportes gráficos que permitirán de manera detallada visualizar los ecosistemas, facilitando la comprensión de la relación entre el territorio, su flora y su fauna.

Equipamiento

Algunos de los elementos que se incorporarán en este espacio serán: un mapa detallado de la zona que destaque la ubicación del complejo, diagramas geológicos que muestren la distribución de sedimentos, los tipos de suelos o las estructuras subyacentes que se encuentran, esquemas hidrológicos para explicar el flujo de las corrientes de agua, un listado de las áreas protegidas o ilustraciones históricas de las telleiras en funcionamiento.

Además, dentro del equipamiento también habrá infografías de los ecosistemas presentes en el complejo y sus características distintivas y diagramas sobre las relaciones alimentarias de las especies. En el exterior también se instalarán paneles interpretativos en puntos estratégicos, como pueden ser diferentes especies de flora y fauna para que los usuarios, tras aprender en el interior de la fábrica, después puedan observar e identificar los géneros o clases en la naturaleza.

Rehabilitación integral

Actualmente, el Concello, está llevando a cabo la rehabilitación integral del edificio con un presupuesto de 759.940 euros, financiado a través de los fondos Next Generation. El objetivo principal de estos trabajos es transformar totalmente este edificio que cuenta con una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, en un modelo de eficiencia energética.

Para ello se está implementando un compartimento espacial interior que permitirá una climatización independiente y la instalación de sistemas de ventilación y climatización de máxima eficiencia. Además, se mejorarán los sistemas de aislamiento y drenaje, y se optimizará la iluminación con tecnologías de bajo consumo.

El proyecto, también contempla una reordenación del espacio interior en una sala multiusos, un espacio para talleres, o una sala audiovisual y otra para exposiciones.