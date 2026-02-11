Mi cuenta

Las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra cierran esta vía al tráfico rodado

El temporal provocó un gran agujero y el desprendimiento de piedras

C. Hierro
11/02/2026 18:40
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo
Cedida
El Concello de Sanxenxo inició ayer las obras de reparación del muero de la Avenida de Pontevedra, en Portonovo, después de que el fuerte temporal provocase un boquete en el muro de contención del vial y el desprendimiento de piedras de gran tamaño.

Durante las horas en las que los operarios lleven a cabo la obra, el vial sufrirá restricciones de tráfico. Esto es así, porque la colocación de la piedra se realizará desde la parte alta con un camión grúa. Estos trabajos de reparación incluirán, además, la demolición de las antiguas casetas y las tuberías en desuso de una vieja cetárea, que actualmente afean el entorno.

La Avenida de Pontevedra estará cortada al tráfico desde la rotonda de la lonja de Portonovo. Solo se permitirá la entrada de los camiones de la obra y autobús escolar. Desde la altura del Hotel Siroco hasta la confluencia de Avenida de Pontevedra con Rúa Arturo Fontán se habilitará doble sentido para los garajes. Por las noches, quedará abierto al tráfico.

Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo
Cedida

Plazos

Las obras señala el gobierno local, estarán condicionados por la situación del mar, ya que por motivos de seguridad no se podrá trabajar con la marea alta. Esto provoca que no se puedan fijar plazos para su finalización.

El concejal de Servicios, Yago Torres, se desplazó en la mañana de ayer a la zona para supervisar el inicio de los trabajos. En ese momento, los operarios estaban colocando los anclajes para bajar a la zona de obra con seguridad y preparar el terreno para la colocación del andamio.

