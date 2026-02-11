Mi cuenta

Diario de Arousa

El desfile de carnaval de Sanxenxo cambia el recorrido y arranca desde la Carretera de la Circunvalación

Las obras de reparación del Paseo de Silgar obligan a esta modificación

C. Hierro
11/02/2026 18:02
Imagen de archivo del desfile de carnaval de Sanxenxo
Imagen de archivo del desfile de carnaval de Sanxenxo
Gonzalo Salgado
Las obras de reparación del último tramo del Paseo de Silgar obligan, por motivos de seguridad, a realizar cambios en el recorrido del desfile de carnaval de adultos e infantil. Es por ello que la comitiva saldrá el próximo domingo 22 de febrero desde la Carretera de la Circunvalación, a la altura de la antigua discoteca Pirámide, a las 16 horas para continuar por la Avenida de Galicia, la Rúa Rafael Picó y terminar el paseo en la lonja de Portonovo.

El tráfico permanecerá cortado desde el inicio hasta el final del desfile, aunque se garantizará en todo momento el acceso a la Estación de Autobuses. Los participantes y asistentes al desfile dispondrán de aparcamientos gratuitos cerca de la salida, en el entorno de la piscina de Baltar y en una zona próxima al mercado de Portonovo, entre otros espacios disponibles.

El Concello repartirá un total de 10.830 euros entre los participantes del tradicional desfile que contará con categoría infantil, modalidad adulto, grupo hasta 20 componentes, de más de 20 y fantasía.

La fecha límite para anotarse será el 19 de febrero. Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer en la O.A. Terra de Sanxenxo (ubicada en el Concello) o a través de su sede electrónica.

