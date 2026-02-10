La Xunta licita la construcción de 25 viviendas públicas en Noalla por 6,7 millones de euros

Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia saca a licitación la construcción de un edificio de viviendas públicas en la parroquia de Noalla, en Sanxenxo, por un total de 6.798.539,47 euros.

La empresa adjudicataria tendrá un plazo de tres meses para la redacción del proyecto básico y dos más para el de ejecución, y se prevé que las obras puedan estar terminadas en el año 2028.Las viviendas se construirán en una parcela cedida de manera gratuita para tal fin por el Concello de Sanxenxo. El terreno tiene una extensión de 2.655 metros cuadrados de superficie y, por lo tanto, está previsto que se puedan llegar a construir 25 pisos.

Estos inmuebles incluirán el empleo de técnicas industrializadas, estableciendo como novedad en las bases que no se tendrán en cuenta las propuestas que no alcancen una puntuación máxima en esta materia.

“Unas 250 casas”

El gobierno local de Sanxenxo quiere paliar la falta de vivienda pública y accesible, es por ello que, además de poner a disposición este terreno ubicado en Noalla para la construcción de estos pisos, está previsto que en el mes de marzo faciliten otra parcela en la que “aproximadamente se podrán construir 40 vivendas”, tal y como señaló el alcalde de la localidad, Telmo Martín. Además, a mediados de año, indicó el regidor, también se hará efectiva la compra de otro terreno en Sanxenxo para este fin y que tendrá espacio para la edificación de “entre 150 e 200” viviendas públicas.

Por su parte, desde la Xunta, tienen el compromiso de duplicar el parque de pisos de este tipo antes de que termine el 2028 y, para ello, está previsto que se construyan un total de 8.000 viviendas en diferentes municipios de la comunidad gallega.