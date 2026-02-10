Mi cuenta

Sanxenxo

La reforma del Multiusos de Portonovo costará 1,2 millones y se hará en cuatro meses

El objetivo es recuperar este edificio construido en 1989 como nueva sede de Servicios Sociales

C. Hierro
10/02/2026 19:45
Imagen de archivo del edificio Multiusos en Portonovo
CEDIDA
El Concello de Sanxenxo ya tiene propuesta de adjudicación para ejecutar la rehabilitación completa del edificio Multiusos de Portonovo: Construcciones Castro Figueiro. Esta empresa, señalan, se comprometió a llevar a cabo las obras por un total de 1.242.907 euros y un plazo de cuatro meses.

La inversión para estas obras cuenta con una ayuda de 900.000 euros del Plan Provincia Extraordinaria de la Diputación.

Los trabajos

El edificio, construido en 1989, presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento. De esta manera los trabajos partirán de la redistribución de las plantas y hacer que, tanto la escalera como el ascensor, lleguen a la planta semisótano para utilizarla como acceso principal. En este punto se situará el control y recepción de usuarios y contará con un espacio libre para albergas diferentes actos.

A media planta -por un acceso lateral- se accederá a un espacio multiusos que podrá ser utilizado para eventos públicos o privados debido a su independencia total del resto del edificio. También en esta planta se habilita una sala con una pequeña cocina donde se podrán impartir cursos de cocina. El siguiente piso será íntegro para el departamento de Servicios Sociales con un total de ocho despachos, un puesto de control, una zona de espera y una sala de reuniones.

La planta segunda albergará las aulas de educación para mayores y para impartir cursos informáticos. Por último, en a bajo cubierta se mantendrá la sala de estudios para aproximadamente veinte usuarios. Una vez empiecen las obras, la actual se trasladará al edificio de la Cofradía de Pescadores en Rafael Picó tras haber realizado trabajos de mantenimiento y mejoras de iluminación.

Imagen del edificio multiusos de Portonovo

Sanxenxo acondicionará el antiguo edificio de la Cofradía para albergar el aula de estudio

