Sanxenxo

El PSOE solicita al gobierno local que refuerce Emerxencias y abra una mesa de diálogo con ellos

C. Hierro
10/02/2026 17:56
Imagen de archivo de los concejales del PSOE en un Pleno
Imagen de archivo de los concejales del PSOE en un Pleno
Gonzalo Salgado
El PSOE de Sanxenxo exige al gobierno local que mejore la situación del servicio de Emerxencias. Para ello, los socialistas señalan que es prioritario recuperar una “cobertura con garantías todo o ano” y que vuelva a estar activo en turnio de noche.

Además, piden al alcalde del municipio, Telmo Martín, que abre una mesa de diálogo con la plantilla para poder solventar “a grave deriva do conflicto” y la falta de implicación de las administraciones tanto locales como por parte de la Diputación e incluso la Xunta de Galicia.

Desde el PSOE creen que es prioritario “asegurar a estabilidade e reforzo” de un servicio que, indican, es esencial para los vecinos de Sanxenxo y de la comarca.

