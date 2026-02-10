El Concello continúa las obras en el Paseo de Silgar tras las lluvias y se centran en reparar el muro

Estado de las obras en el Paseo de Silgar en Sanxenxo D.A.

El Concello de Sanxenxo continúa con la reparación de los derrumbes del Paseo de Silgar provocados por las lluvias registradas las pasadas semanas. Tras haber finalizado la limpieza previa con el objetivo de estabilizar el terreno y el vial que sostiene, además de conocer el alcance del problema, actualmente los trabajos se centran en la reparación del muro.

Posteriormente, está previsto que se arregle la acera y se anule la actual escalera para instalar una nueva que comunique este punto con el mirador de la playa.

Por motivos de seguridad, desde el primer momento -los trabajos comenzaron el pasado 30 de enero-, las obras obligaron a cortar el tráfico en este tramo y se ha habilitado un plan alternativo que garantiza la circulación tanto de vehículos como de peatones. Así, el Concello dispuso un carril de entrada y salida desde la rotonda de Baltar hasta el Talaso Hotel Sanxenxo. Los trabajos también provocan que se eliminen, de manera temporal, los estacionamientos en este tramo.

Desde el gobierno local señalan que debido al tiempo adverso no tienen marcada una fecha de finalización de estas obras pero, lo más probable es que no estén rematadas esta semana.

Por otro lado, y también a causa del encadenamiento de temporales el Concello también ha tenido que reparar de manera urgente el socavón producido en el muro de contención de la Avenida de Pontevedra (en la sumida al Mirador de A Peixeira) en Portonovo.