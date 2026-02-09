Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve

La ruta transcurre entre el Con da Romaíña y el Con da Ventureira y une las parroquias de Nantes y Padriñán

C. Hierro
09/02/2026 20:10
Nuevo sendero azul en Sanxenxo
Nuevo sendero azul en Sanxenxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul tras la confirmación por parte de la Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) de este distintivo para el paseo entre el Con da Romaíña y el Con da Ventureira que une las parroquias de Nantes y Padriñán. Con este galardón el municipio ya cuenta con nueve y se convierte así en líder nacional.

El sendero cuenta con una longitud de 3.985 metros, el tiempo medio del recorrido es algo más de una hora y el grado de dificultad es bajo. La mayor parte del paseo transcurre por sendas naturales, pero existen tramos por pistas asfaltadas en las que se llevarán a cabo medidas para garantizar la seguridad peatonal con el pintado de pasos de peatones o la colocación de señales.

Esta senda parte del río Besada, en el parque empresarial de Nantes y transcurre por el Con da Romaíña, el Pazo de la Maza y remata en el Con da Ventureira.

Nuevo sendero azul en Sanxenxo
Nuevo sendero azul en Sanxenxo
Cedida

Desde la concejalía de Turismo, que dirige Juan Deza, ya se ha encargado la cartelería y la señalización de la ruta para, además de marcar el itinerario, destacar los diferentes puntos de la senda.

Con esta senda son tres las que transcurren por el interior de la localidad y cuentan con este distintivo, ya que anteriormente lo lucían el camino junto al Río Pintillón en Dorrón y la senda de los Carballos de Aldariz. A estas tres se le suma el Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, Sendero Litoral Montalvo-Major, Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y Sendero Mágico de A Lanzada.

El programa Sendero Azul tiene como objetivo reconocer la conservación y recuperación de caminos transformados en recursos para el disfrute de la naturaleza y la educación ambiental.

Sanxenxo es el municipio español que alberga el mayor número de senderos azules

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Cambados concurrirá a una ayuda estatal para convertir San Sadurniño en un museo al aire libre
A. Louro
El ideal gallego

O Grove se va de “caza” y prueba sabores nuevos a través de los platos de seis restaurantes
C. Hierro
Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo

La Xunta licita la construcción de 25 viviendas públicas en Noalla por 6,7 millones de euros
C. Hierro
El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica con la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira

La Xunta se reúne con Algacari para avanzar en la promoción del patrimonio marítimo de Galicia
Fátima Pérez