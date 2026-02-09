Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve

Nuevo sendero azul en Sanxenxo Cedida

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul tras la confirmación por parte de la Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) de este distintivo para el paseo entre el Con da Romaíña y el Con da Ventureira que une las parroquias de Nantes y Padriñán. Con este galardón el municipio ya cuenta con nueve y se convierte así en líder nacional.

El sendero cuenta con una longitud de 3.985 metros, el tiempo medio del recorrido es algo más de una hora y el grado de dificultad es bajo. La mayor parte del paseo transcurre por sendas naturales, pero existen tramos por pistas asfaltadas en las que se llevarán a cabo medidas para garantizar la seguridad peatonal con el pintado de pasos de peatones o la colocación de señales.

Esta senda parte del río Besada, en el parque empresarial de Nantes y transcurre por el Con da Romaíña, el Pazo de la Maza y remata en el Con da Ventureira.

Desde la concejalía de Turismo, que dirige Juan Deza, ya se ha encargado la cartelería y la señalización de la ruta para, además de marcar el itinerario, destacar los diferentes puntos de la senda.

Con esta senda son tres las que transcurren por el interior de la localidad y cuentan con este distintivo, ya que anteriormente lo lucían el camino junto al Río Pintillón en Dorrón y la senda de los Carballos de Aldariz. A estas tres se le suma el Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, Sendero Litoral Montalvo-Major, Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y Sendero Mágico de A Lanzada.

El programa Sendero Azul tiene como objetivo reconocer la conservación y recuperación de caminos transformados en recursos para el disfrute de la naturaleza y la educación ambiental.