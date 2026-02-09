Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El polígono de Nantes solo tiene ocupadas el 35% de sus parcelas

En los últimos doce meses siete nuevas empresas se instalaron en este suelo industrial de Sanxenxo

C. Hierro
09/02/2026 00:30
Imagen de una de las parcelas libres del parque empresarial de Nantes
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El parque empresarial de Nantes, ubicado en el municipio de Sanxenxo, únicamente cuenta con el 35% de sus parcelas disponibles ocupadas. Este porcentaje se traduce en que, de los 242 solares destinados a actividades empresariales, solo están dedicadas a este fin 86.

Estos datos, son mejores que los del año pasado, ya que en enero del 2025 el número de negocios instalados en este punto de la localidad descendía hasta los 79 (siete menos). En 2024 el dato era todavía menor, así las parcelas ocupadas sumaban 68 lo que significaba que la ocupación era de un total de 89.307 metros cuadrados de los más de 300.000 que existen en este polígono.

Últimas aperturas

Las últimas aperturas registradas en este espacio fueron muy dispares. Así, se instalaron en este punto del municipio empresas tan reconocidas como Aldi, dedicada a la venta de productos de alimentación, Jysk, de muebles o Kiwoko, destinada a despachar todo tipo de artículos para animales de compañía.

Además, este espacio, también fue el escogido para, por ejemplo, ubicarse la concesionaria del servicio de agua y saneamiento, Espina y Delfín.

El año pasado también fue el momento elegido para que el Concello trasladase las áreas de Jardines, Obras y Playas al parque empresarial de Nantes tras haber construido una nave de servicios en una superficie de 8.343 metros cuadrados. Este espacio, desde diciembre del año pasado es utilizado para, por ejemplo, el almacenaje del equipamiento de playas, elementos de alumbrado público o maquinaria para el mantenimiento de los distintos parques o jardines.

El cambio de ubicación, señalaron en su momento desde el gobierno local, permitirá, además de centralizar de forma más eficiente los servicios, ahorrar 40.000 euros al año por el alquiler del almacén que utilizaba anteriormente. La construcción de esta nave contó con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Almacén de baterías

Este polígono también es el lugar escogido por la empresa Sungrow para instalar el primer almacén en Galicia de electricidad con baterías. Este proyecto cuenta con una inversión de 6,5 millones de euros y permitirá producir 20 megavatios por hora, suficiente para dar electricidad unas 2.500 viviendas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del cementerio de Santa Mariña

Cambados se une al proyecto europeo ‘Salvemos nuestras tumbas’ para preservar la memoria de los cementerios
A. Louro
Río Umia desbordado a su paso por Cabanelas, en Ribadumia, el pasado 27 de enero

O Salnés cierra un enero de récord con 28 días de lluvia y 417 litros por metro cuadrado
A. Louro
Imagen de la inundación en la Rúa Abelle

Vecinos de Abelle, en Rubiáns, denuncian las trombas de agua que anegan los viales
Fátima Frieiro
Imagen de archivo de voluntarios del Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos Rías Baixas repartió en el 2025 un total de 109.810 kilos de ayuda
C. Hierro