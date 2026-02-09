El polígono de Nantes solo tiene ocupadas el 35% de sus parcelas

Imagen de una de las parcelas libres del parque empresarial de Nantes Mónica Ferreirós

El parque empresarial de Nantes, ubicado en el municipio de Sanxenxo, únicamente cuenta con el 35% de sus parcelas disponibles ocupadas. Este porcentaje se traduce en que, de los 242 solares destinados a actividades empresariales, solo están dedicadas a este fin 86.

Estos datos, son mejores que los del año pasado, ya que en enero del 2025 el número de negocios instalados en este punto de la localidad descendía hasta los 79 (siete menos). En 2024 el dato era todavía menor, así las parcelas ocupadas sumaban 68 lo que significaba que la ocupación era de un total de 89.307 metros cuadrados de los más de 300.000 que existen en este polígono.

Últimas aperturas

Las últimas aperturas registradas en este espacio fueron muy dispares. Así, se instalaron en este punto del municipio empresas tan reconocidas como Aldi, dedicada a la venta de productos de alimentación, Jysk, de muebles o Kiwoko, destinada a despachar todo tipo de artículos para animales de compañía.

Además, este espacio, también fue el escogido para, por ejemplo, ubicarse la concesionaria del servicio de agua y saneamiento, Espina y Delfín.

El año pasado también fue el momento elegido para que el Concello trasladase las áreas de Jardines, Obras y Playas al parque empresarial de Nantes tras haber construido una nave de servicios en una superficie de 8.343 metros cuadrados. Este espacio, desde diciembre del año pasado es utilizado para, por ejemplo, el almacenaje del equipamiento de playas, elementos de alumbrado público o maquinaria para el mantenimiento de los distintos parques o jardines.

El cambio de ubicación, señalaron en su momento desde el gobierno local, permitirá, además de centralizar de forma más eficiente los servicios, ahorrar 40.000 euros al año por el alquiler del almacén que utilizaba anteriormente. La construcción de esta nave contó con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Almacén de baterías

Este polígono también es el lugar escogido por la empresa Sungrow para instalar el primer almacén en Galicia de electricidad con baterías. Este proyecto cuenta con una inversión de 6,5 millones de euros y permitirá producir 20 megavatios por hora, suficiente para dar electricidad unas 2.500 viviendas.