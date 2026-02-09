Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Los 'jatos' de Portonovo buscan la mejor foto de su fiesta

La organización lanzó un concurso a través de las redes sociales premiado con una cena y un bono de spa

C. Hierro
09/02/2026 15:40
Imagen de archivo de un participante en la Festa do Jato de un año anterior
Imagen de archivo de un participante en la Festa do Jato de un año anterior
Cedida
Si participaste alguna vez en la Festa do Jato de Portonovo, la organización te está buscando. A ti y a tus recuerdos.

Para animar los días que restan para la celebración de este año, los "jatos" han lanzado un concurso de fotografías a través de sus redes sociales. El objetivo es encontrar las mejores instantáneas de ediciones anteriores.

Los interesados en participar en este concurso, que premiará las dos mejores imágenes con una cena para dos y un bono de spa, deben subir sus fotografías a redes y etiquetas el perfil @ruadosvinosportonovo, además de utilizar los hashtags #FestadoJatoPortonovo y #concursofotojatuna.

Los ganadores se darán a conocer el 14 de febrero y los premios se entregarán el propio día de la fiesta -21 de este mismo mes-, coincidiendo con la celebración del concurso de disfraces.

De menos a más

La de este año es la XI edición de la Festa do Jato de Portonovo, una celebración que con el paso de los años se ha convertido en una de las citas festivas más consolidadas del invierno en la comarca y que sirve, de alguna forma, para alargar el Entroido en Sanxenxo.

En esta ocasión, como ya ocurrió en las anteriores, se espera que se vuelvan a llenar las calles de ambiente y diversión gracias a las actividades organizadas para este festejo, entre las que destaca la carrera popular "Os Jatos atrás dos Ratos" o el tradicional concurso de disfraces.

