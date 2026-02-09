Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El BNG exige al alcalde que arregle el pantalán de Arnosa y que los vecinos no asuman costes

C. Hierro
09/02/2026 16:26
El BNG de Sanxenxo se queja del estado del pantalán en Arnoia
El BNG de Sanxenxo se queja del estado del pantalán en Arnosa
Cedida
El grupo municipal del BNG de Sanxenxo exige al gobierno local que arregle el pantalán de Arnosa, ubicado en la parroquia de Vilalonga. Este punto, señalan los nacionalistas, se encuentra en una “situación de deterioro alarmante e que mesmo pode poñer en perigo a integridade das persoas que fan uso desta infraestructura”.

Los responsables del BNG, tras una reunión con los usuarios de este espacio, indican que ya se advirtió de su mal estado en múltiples ocasiones pero que el Concello continúa “achegar solucións a un problema que se prolonga desde hai xa varias décadas”.

En este sentido comentan que fueron los propios vecinos los que asumieron alguna reparación puntual del pantalán pero, actualmente, la infraestructura “precisa dunha actuación integral”. Así, desde el BNG lamentan “a petensión do alcalde de que sexan os usuarios os que asuman boa parte dos custes económicos desta actuación” tal y como narran les pidió tras haber presentado un presupuesto para las obras.

A mayores, los usuarios de la plataforma, indican desde el BNG, también solicitan que se lleve un dragado en esta zona para evitar que las embarcaciones se queden varadas al entrar en este punto. 

