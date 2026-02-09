El Banco de Alimentos Rías Baixas repartió en el 2025 un total de 109.810 kilos de ayuda

Imagen de archivo de voluntarios del Banco de Alimentos Mónica Ferreirós

El Banco de Alimentos Rías Baixas, que cuenta con su sede en Sanxenxo, repartió, de manera gratuita, durante el año 2025 un total de 109.810 kilos de alimentos de primera necesidad a familias residentes en su área de influencia. Actualmente, desde esta asociación trabajan con los concellos y entidades ubicadas tanto en la localidad sanxenxina como en Meaño, O Grove, Cambados, Ribadumia, Caldas, Pontevedra y Marín.

Desde la pandemia, señala la presidenta Dora Alarcón, atienden directamente a una media de 49 familias al mes con un total de siete nacionalidades diferentes. Para llegar a todas ellas, explica, fraccionan la visita para la recogida de la ayuda en la sede.

La casuística de las personas que precisan de la donación de alimentos de primera necesidad mes a mes es muy diferente. Así, señalan que visitan sus instalaciones personas que viven solas, aquellas que no tienen papeles y, sobre todo, familias con una inestabilidad laboral que les provoca que se encuentren en un estado de pobreza y/o exclusión social.

“De todos es sabido las dificultades que afrontan muchas familias y no podemos pasar de largo ante esta evidencia”, cuenta Alarcón. Es por ello que, indica, la misión del Banco de Alimentos Rías Baixas, que abrió sus puertas en el mes de noviembre del 2012, es distribuir la ayuda alimentaria de una manera “ética, responsable, solidaria y equitativa”.

Voluntarios

Para lograr su objetivo, ayudar a las familias y personas en situación precaria, esta asociación precisa de donaciones y de muchas manos voluntarias. Todo el personal del Banco de Alimentos realiza el trabaja sin nada a cambio y señalan, forma un “equipo sólido y sobre todo empático de cara a nuestros usuarios”. Los voluntarios se encargan tanto de recoger los alimentos de entes públicos y privados como, después, de entregarlos a las familias más necesitadas.

Por otro lado, el éxito de alcanzar este gran número de kilos de alimentos repartidos nace de la colaboración de asociaciones, empresas y también personas anónimas.

Este año, por ejemplo, destacan que la campaña de Navidad fue “muy buena” y en gran parte fue gracias, señalan a la implicación del Concello de Sanxenxo (especialmente de la concejala Paz Lago que movilizó a vecinos y asociaciones), de los colegios sanxenxinos, del club Ciclista Cobelo o de la Banda de Música de la localidad.

De la misma manera, agradecen la colaboración a las distintas firmas de supermercados y a otras empresas como el Hotel Bahía de O Grove o el Centro de Día As Mimosas. Por último indican que hay otras entidades que les ayudan en el transporte de los alimentos, como puede ser Garage Progreso, el mantenimiento de los mismos (IrdaHostel) o con el asesoramiento (Gestoría GesVilar), entre muchas otras firmas.