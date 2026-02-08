El PSOE critica al gobierno local por anunciar “promesas y obras sin calendario ni garantía”

Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo denuncia que el gobierno local anunció recientemente diferentes obras sin tener “ni calendario ni garantías”. Los socialistas critican que el partido dirigido por el alcalde Telmo Martín, responde a un modelo político basado en “anuncios, previsiones y propaganda pero sin ejecución real inmediata ni compromisos verificables”.

Además, desde el PSOE señalan que gran parte de las actuaciones presentadas por Martín corresponden a proyectos ejecutados por el Estado o por la Xunta, no a una inversión municipal directa. Entre estas obras destacan, por ejemplo, la modernización del saneamiento o el desdoblamiento de la vía rápida.

En relación con las infraestructuras urbanas anunciadas por el alcalde, los socialistas critican que muchas de estas actuaciones “continúan sin proyecto aprobado, sin convenio firmado o sin calendario concreto de ejecución”. En este caso hicieron referencia a la ampliación de la plataforma única en Silgar o la ejecución de la última fase del mercado de abastos.

El PSOE lamenta que lleva desde “1999 escuchando los mismos anuncios estructurales” sin que muchos de ellos, critican, se lleguen a materializar en los plazos prometidos.