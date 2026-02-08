Concello y colectivos se asocian y programan siete días de carnaval

Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Sanxenxo se preparara para vivir un carnaval con una programación intensa que arrancará el 13 de febrero y culminará el 22 gracias a la implicación del Concello y de los distintos colectivos de las parroquias.

La primera actividad que se encargará de inaugurar los festejos será el ‘Enterro do Cormorán’ organizado por la Anpa O Telleiro y la Asociación A Esmorga, el viernes 13, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural As Canteiras. El lunes 16, se celebrará el ‘Luns Choqueiro’ de la mano de la Asociación Cultural Abiñadoira con una muestra de las danzas tradicionales de Cobres y la bajada del Folión. El pasacalles está previsto que salga a las seis de la tarde desde el Pazo Emilia Pardo Bazán hasta la Plaza de Pascual Veiga y alrededores.

Al día siguiente la fiesta se traslada a la parroquia de Arra con una sesión de juegos, hinchables, concursos, sorteos y música en directo en el campo de la fiesta. La actividad comenzará a partir de las 15:30 horas y está organizada por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra.

El miércoles, Portonovo será el epicentro con el ‘Enterro da Sardiña’. La comitiva fúnebre saldrá a las ocho de la tarde de la marquesina de Portonovo y recorrerá distintas calles hasta llegar al recinto portuario en el cuál será incinerada. Esta cita está organizada tanto por el Concello como por la Comisión de Fiestas de San Cristóbal.

El viernes será el turno de Vilalonga con el ‘Enterro da Cabra’ promovido por el colectivo ‘Os Cabritos’ y con la colaboración del Concello. La salida en esta ocasión será a las ocho y media de la tarde y tendrá un recorrido circular que partirá desde la Praza Pública. La programación continuará a las nueve y media con el concurso de parodias ‘Feito na Casa’ en la Lonja de Portonovo en el que el Concello repartirá un total de 250 euros en premios y ya tiene las inscripciones abiertas.

El sábado 21 será la Festa do Jato y el broche de oro de la programación del carnaval será el ‘Desfile y Concurso de Entroido’ que tendrá lugar el domingo 22 de febrero. Como en años anteriores, se espera que sean muchos los participantes que se unan a este evento que, en total, repartirá un total de 10.830 euros en premios, tanto a los mejores disfraces individuales como de parejas o grupos. Las personas que quieran anotarse ya pueden hacerlo, ya que las inscripciones están abiertas.