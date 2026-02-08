Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Concello y colectivos se asocian y programan siete días de carnaval

Las actividades comienzan el día 13 en Noalla y el broche de oro se pone el día 22 con el gran desfile

C. Hierro
08/02/2026 00:47
Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo
Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sanxenxo se preparara para vivir un carnaval con una programación intensa que arrancará el 13 de febrero y culminará el 22 gracias a la implicación del Concello y de los distintos colectivos de las parroquias.

La primera actividad que se encargará de inaugurar los festejos será el ‘Enterro do Cormorán’ organizado por la Anpa O Telleiro y la Asociación A Esmorga, el viernes 13, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural As Canteiras. El lunes 16, se celebrará el ‘Luns Choqueiro’ de la mano de la Asociación Cultural Abiñadoira con una muestra de las danzas tradicionales de Cobres y la bajada del Folión. El pasacalles está previsto que salga a las seis de la tarde desde el Pazo Emilia Pardo Bazán hasta la Plaza de Pascual Veiga y alrededores.

Al día siguiente la fiesta se traslada a la parroquia de Arra con una sesión de juegos, hinchables, concursos, sorteos y música en directo en el campo de la fiesta. La actividad comenzará a partir de las 15:30 horas y está organizada por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra.

El miércoles, Portonovo será el epicentro con el ‘Enterro da Sardiña’. La comitiva fúnebre saldrá a las ocho de la tarde de la marquesina de Portonovo y recorrerá distintas calles hasta llegar al recinto portuario en el cuál será incinerada. Esta cita está organizada tanto por el Concello como por la Comisión de Fiestas de San Cristóbal.

El viernes será el turno de Vilalonga con el ‘Enterro da Cabra’ promovido por el colectivo ‘Os Cabritos’ y con la colaboración del Concello. La salida en esta ocasión será a las ocho y media de la tarde y tendrá un recorrido circular que partirá desde la Praza Pública. La programación continuará a las nueve y media con el concurso de parodias ‘Feito na Casa’ en la Lonja de Portonovo en el que el Concello repartirá un total de 250 euros en premios y ya tiene las inscripciones abiertas.

El sábado 21 será la Festa do Jato y el broche de oro de la programación del carnaval será el ‘Desfile y Concurso de Entroido’ que tendrá lugar el domingo 22 de febrero. Como en años anteriores, se espera que sean muchos los participantes que se unan a este evento que, en total, repartirá un total de 10.830 euros en premios, tanto a los mejores disfraces individuales como de parejas o grupos. Las personas que quieran anotarse ya pueden hacerlo, ya que las inscripciones están abiertas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Un 30% del alumbrado público de A Illa quedó fuera de servicio y el PP critica falta de gestión por el temporal
A. Louro
Una actividad en la biblioteca de O Grove

La biblioteca de los 14 premios: un lugar de encuentro, de inclusión y de integración
C. Hierro
32d589f4 5bdf 4f70 80f3 22f6b5dc64c2 (1)

La directiva de Aires Novos busca relevo y se despedirá este 2026 con Panorama y París de Noia en las patronales
A. Louro
Imagen de archivo de peregrinos a su paso por Caldas de Reis

Los albergues públicos de Arousa superaron los 7.000 usuarios en 2025 y Carril registró 102
Fátima Frieiro