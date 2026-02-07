El BNG denuncia el “estado de abandono absoluto” de las parroquias del municipio

Imagen utilizada por el BNG de Sanxenxo para denunciar el estado del rural Facebook

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo denuncia que las parroquias del rural del municipio se encuentran en un “estado de abandono absoluto”.

Los nacionalistas señalan al alcalde, Telmo Martín, y a un equipo de gobierno “ineficaz” como los responsables de esta situación ya que, señalan, “só están preocupados polas obras faraónicas e os proxectos cheos de cemento e millóns para Silgar e arredores”. El BNG comenta que, tras las lluvias de estos días, las pistas y viales que unen los distintos lugares “están totalmente intransitables” y ponen como ejemplo zonas de Arnosa, de A Revolta o el camino que une Gondar con la iglesia de Vilalonga.

Este partido indica que esta realidad se debe a que “o mantemento non se levou a cabo a pesares das advertencias e das queixas de moitos veciños e veciñas que viven nestas parroquias”.

Los nacionalistas critican, además, que el alcalde no responsa a sus preguntas realizadas en el Pleno como se comprometió a hacer por escrito. Entre las cuestiones destacan cuándo será el inicio de las obras de asfaltado en A Revolta que estaban comprometidas para el mes de enero o, por ejemplo, cuándo se actuará en las bolsas de agua de O Galiñeiro en Bordóns.