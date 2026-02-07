Mi cuenta

El artista Nando Llon será el pregonero de la XI Festa do Jato de Portonovo

El evento se celebra el sábado 21

C. Hierro
07/02/2026 12:43
imagen de archivo de la Festa do Jato en Portonovo
imagen de archivo de la Festa do Jato en Portonovo
Cedida
Portonovo ya calienta motores para uno de sus eventos más multitudinarios: la Festa do Jato. Este año, la cita será el sábado 21 de febrero y contará con el artista Nando Llon como pregonero oficial.

La programación de la jornada comenzará a las doce y media de la mañana con la ‘Carreira dos Jatos atrás do rato’. Tras cruzar la meta, el grupo ‘Os Quimatasas’ serán los encargados de llenar de música las calles y hacer bailar a todos los asistentes.

A partir de la una y media la ‘Rúa dos Viños de Portonovo’ encenderá sus fogones para repartir, en diferentes puntos, diferentes tipos de comida asada. En ese mismo momento la música volverá a reinar gracias a las sesiones de Maklo Dj y Djow & Friends.

Por la tarde, a partir de las cuatro y media, comenzará el concurso de disfraces gatunos que estará amenizado por la discomóvil ‘Dolcevita’. Como en años anteriores, desde la organización esperan que sean muchas las personas, de todas las edades, que se presenten a este divertido certamen. Desde la cinco empezará la animación infantil que contará con hinchables para los más pequeños.

Por último, la programación -que no la fiesta- terminará con la entrega de premios a los corredores y a los mejores disfraces a partir de las seis de la tarde.

Cartel Festa do Jato de Portonovo
Cartel Festa do Jato de Portonovo
