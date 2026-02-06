Sanxenxo prevé construir “unhas 250 vivendas” públicas antes de que acabe mandato

Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo Mónica Ferreirós

El gobierno local de Sanxenxo quiere paliar uno de los grandes problemas de esta localidad (y del resto de Galicia y España): la falta de vivienda pública y accesible. Para ello, el alcalde del municipio, Telmo Martín, señaló que este mismo mes se firmará la puesta a disposición de la Xunta de Galicia de un terreno ubicado en Noalla -que cuenta con una extensión de más de 2.600 metros cuadrados- para la construcción de un nuevo inmueble que albergue 25 viviendas.

Tras este primer paso, Martín señaló en un desayuno informativo, que está previsto que en el mes de marzo se facilite otra parcela en la que “aproximadamente se podrán construir 40 vivendas”. Y, por último, a mediados de año, se haga efectiva la compra de otro terreno “en un sitio moi bo de Sanxenxo” que tenga el espacio suficiente para llevar a cabo la edificación de “entre 150 e 200” vivendas para a xuventude.

Con la suma de estas tres fases, señaló el regidor sanxenxino, se daría respuesta a las personas que el pasado año se anotaron en el registro propio de solicitantes de vivienda pública en el Concello. En este listado, tal y como señaló Martín, se anotaron un total de 526 personas pero, tras un análisis por parte de los técnicos se resolvió que son un total de ”300 persoas as que precisan desa vivenda en Sanxenxo, porque entre os anotados había parellas que xa viven xuntas e entendemos que só precisan unha”.

Otro de los grandes proyectos que el edil popular marca para el municipio antes de que termine el año, es que el 100% de las viviendas tengan conexión con el alcantarillado. Martín destacó, por ello, la actuación de modernización de la red de depuración, saneamiento y agua que están ejecutando Acuaes y Espina y Delfín con una inversión de más de 36 millones de euros. “Ás veces non somos conscientes da importancia destas obras porque gran parte da actuación vai enterrada, pero é clave para o futuro de Sanxenxo”, señaló.

Actuaciones en marcha

El año 2026, estará marcado por otras grandes actuaciones, tal y como presentó el edil. Así, espera que se pueda licitar la última fase del mercado de abastos de Sanxenxo. Martín indicó que actualmente está terminada “a peor parte” y que durante este año se ejecutará el parking y el edificio. “Terá dúas plantas para mercado, unha planta diáfana e outra onde irá a biblioteca e a aula de estudo que poderá estar aberta os 365 días do ano e as 24 horas do día”, indicó. Además, en la parte de arriba se ofrecerá una concesión para que una entidad privada lo explote.

En este mismo sentido, el alcalde mencionó la reciente inauguración del Centro Gastronómico das Rías Baixas alojado en el Pazo de Quintáns en la parroquia de Noalla y cuya explotación será público-privada para que el mantenimiento “teña coste cero para os veciños”.

Este proyecto servirá, además de como la sede del área de Turismo, como un punto en el que conocer los entresijos de la gastronomía de esta zona. Además, el nuevo edificio, será el que pueda ser explotado por entidades privadas para la celebración de todo tipo de eventos debido a la gran capacidad del lugar.

La senda litoral de seis kilómetros por la Ría de Arousa y la recuperación de A Telleira, serán otros de los dos proyectos importantes que el gobierno local se ha marcado para el crecimiento turístico de Sanxenxo y, concretamente, de la parroquia de Vilalonga.

El regidor, señaló que en estas dos obras, lo más importante será la puesta en valor del paisaje de la zona que es uno de los puntos fuertes del municipio y uno de los valores que destacan los visitantes a la hora de escoger esta localidad como uno de los principales destinos de vacaciones en el norte de España.

Para mejorar el turismo, el alcalde también hizo referencia a la obra de desdoblamiento de la vía rápida que está previsto que la Xunta lleve a cabo con una inversión de 43 millones de euros.

En este punto, el edil que uno de los puntos más importantes, además de mejorar el tráfico, es la recuperación de la fachada marítima. “A actuación inclúe tamén un retranqueo do vial que atravesa a Lanzada coa recuperación paisaxística de 60.000 metros cuadrados e siete kilómetros de sendas peatonais”, comentó en su intervención el alcalde sanxenxino.

Otro de los puntos destacados por Martín fue que está a punto de licitarse la reforma del Multiusos de Portonovo que se convertirá en la nueva sede de Servicios Sociales, entre otros usos, tras una inversión de 1,25 millones de euros. Sobre este departamento destacó que “acabamos de adxudicar o SAF para deixar a lista de agarda a cero e actuaremos tamén no Centro de Día Municipal”

Nuevas inversiones

El edil señaló que, a pesar de que en un principio el gobierno local tenía previsto invertir la subvención del programa +Provincia de la Diputación en llevar a acbao “unha obra emblemática” en el concello, finalmente la decisión habría cambiado. De esta manera, el alcalde señaló que invertirán casi la totalidad de este plan en las zonas rurales de la localidad. “Non vou dicir que será o 100%, pero sí será un porcentaxe altísimo”, señaló Martín.

Esta cuantía, por tanto, se utilizará para llevar a cabo varias “pequenas obras”. Las principales, indicó, serán todas aquellas relacionadas con el mantenimiento de las pistas y caminos que unen los diferentes lugares. “Con este temporal desfixésonse moitos camiños e moitas pistas e o que imos facer é usar este diñeiro para recuperalos”, comentó. Además, no descartó que, también, en algún punto de alguna de las parroquias que conforman Sanxenxo se pudieran crear alguna plaza u otro espacio de esparcimiento.

Dentro de los nuevos proyectos, el alcalde también mencionó que el nuevo aparcamiento que se construirá en la zona de Portonovo podrá tener, finalmente, más de 60 plazas. Esto es, indicó, porque existe la posibilidad de hacer una zona subterránea que ampliará el número de vehículos que se podrán estacionar en este punto. Y puntualizó que, en este aparcamiento se podrán presentar tres casuísticas diferentes, aquellos conductores que decidan estacionar su coche durante un tiempo en concreto pagando una cuantía, personas que puedan alquilar una plaza durante un mes o, por ejemplo, un año, o aquellos vecinos y vecinas que decidan comprar una plaza. “Somos partidarios de que hai que darlle servizo aos veciños, polo que unicamente se venderán as persoas que vivan nese entorno. O que non imos facer é que se poda especular con elas”, puntualizó Martín.

El alcalde también adelantó que el gobierno local está trabajando en la redacción de un proyecto en la zona de O Espiñeiro. La idea sería crear un nuevo parque infantil para mejorar las instalaciones actuales y, además, crear un aparcamiento subterráneo que pudiese acoger hasta 300 vehículos. “Esta é unha zona moi emblemática e non está como nos gustaría”, indicó Martín. La actuación, además, incluirá las mejoras en la calle Rafael Picó “ata o depósito ubicado na zona portuaria”.

Cumplir objetivos

Con estas obras y otras muchas previstas para el 2026, como puede ser, por ejemplo, el inicio de la primera fase de la reforma y ampliación del colegio A Florida que incluye un nuevo pabellón y un espacio de estacionamientos o la ampliación de plataforma única en el Paseo de Silgar hasta la Avenida Luis Rocafort, el alcalde tiene previsto cumplir con todos los objetivos marcados en las elecciones del 2023 antes de que lleguen las próximas.

En este momento, a falta de un año y tres meses para que los vecinos y vecinas de la localidad sean citados de nuevo a las urnas, el alcalde cifra en “aproximadamente un 50%” lo realizado según lo prometido en campaña electoral. Pero, este dato, indica, tiene matices. Porque aunque señala que existen algunos proyectos que no se han podido llevar a cabo por diferentes razones, se añadieron otros muchos más a la lista.

Otra de las metas que quiere alcanzar Martín como alcalde es que la localidad llegue a contar con 20.000 personas censadas. “No municipio xa temos, de media 25.000 persoas todos os meses”, apuntó el alcalde. Es por ello que invita a aquellos propietarios que tengan una segunda residencia en la localidad - en la actualidad hay un total de 17.000 viviendas en el municipio y 11.000 responden a este tipo de dueños- a que se empadronen en Sanxenxo.