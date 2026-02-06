Diputación y Sanxenxo invertirán más de 900.000 euros en la mejora de la carretera de Adina y la Rúa do Río

El alcalde, Telmo Martín, y el presidente de la Diputación, Luis López, rubricaron el convenio de colaboración Cedida

El Concello de Sanxenxo y la Diputación firmaron ayer el convenio para mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal en la carretera EP-9206 entre Portonovo y A Vichona y la Rúa do Río. El proyecto está valorado en 920.000 euros, de los que la administración provincial aportará el 70% y el Ayuntamiento el 30% restante.

La actuación se centrará en un tramo de 200 metros en un entorno con mucho tráfico rodado y de personas, al situarse en las inmediaciones del colegio Abrente y los núcleos de Outeiro y A Igrexa. Así pues, se dividirá en tres tramos de actuación.

Así pues, se propone la adjudicación de nuevos tramos de acera en el margen izquierdo de la EP-9206, desde el PEI9 hasta la intersección con el Camiño de Pombal de Abaixo. La senda tendrá un ancho mínimo de 2,5 metros y se habilitarán plazas de estacionamiento.

De la Rúa do Río desde la intersección con la PO-308 hasta la intersección con la Rúa Barbeito se creará una zona de convivencia elevada 12 centímetros respecto a la rasante actual, con la instalación también de reductores de velocidad.

Por último, desde la intersección con la Rúa Barbeito hasta la EP-9206 se mantendrá un único carril de circulación y se llevará a cabo la construcción de dos sendas peatonales a nivel (una en cada margen) ejecutada en hormigón, de ancho mínimo 2,5 metros, que transcurrirá paralela al margen derecho. En la parte superior se dispondrá de aparcamientos en línea.

“Moi demandada”

Durante la firma del convenio, rubricado ayer entre las partes en el Salón de Plenos y ante diversos colectivos de Portonovo, el alcalde sanxenxino, Telmo Martín, agradeció la “sensibilidade” de la Diputación de Pontevedra con una “intervención moi demandada e necesaria nun tramo e un entorno no que hai un importante tráfico peonil”. También agradeció las cesiones de los vecinos, porque “sen eles non poderiamos facer esta mellora”.

En este sentido, el presidente provincial, Luis López, puso en valor el “esforzo importante” que realiza el Concello para la ejecución del proyecto al asumir el 30% del coste y las expropiaciones. Asimismo, recalcó que la colaboración de la Diputación no se limita a la mejora de la seguridad viaria en esta obra, sino que en el ámbito de infraestructuras lleva movilizados unos 1,6 millones de euros, incluyendo la mejora de la movilidad peatonal en la EP-9208 entre Noalla y Aios.

“A Deputación seguirá ao carón de concellos como o de Sanxenxo para seguir mellorando tanto a rede viaria como o resto de infraestruturas e servizos sempre en colaboración cos gobernos locais”, recalcó López, que hizo hincapié en Sanxenxo como “concello de referencia tanto en turismo como en calidade dos servizos e infraestruturas” y recalcó el papel del gobierno local para facilitar este tipo de actuaciones.