Diario de Arousa

Sanxenxo

Aparecen siete frailecillos muertos y tres vivos en la playa de A Lanzada

Los animales supervivientes fueron entregados al Centro de Fauna para que se puedan recuperar

C. Hierro
06/02/2026 21:04
Imagen de los frailecillos encontrados en la playa de A Lanzada
Imagen de los frailecillos encontrados en la playa de A Lanzada
Cedida
Una familia de Sanxenxo que paseaba en la tarde de ayer por la playa de A Lanzada encontró a una bandada de frailecillos atlánticos (pequeñas aves de coloración blanquinegra que crían en zonas como Islandia, Noruega o Groenlandia) sobre este arenal.

Al acercarse a los animales descubrieron que la mayor parte de ellos (un total de siete) estaban muertos -probablemente a causa del fuerte temporal que azota estos días las costas gallegas- y otros tres, a pesar de estar vivos mostraban graves signos de agotamiento.

Utilizando aparejos que se encontraron en la playa, el padre y el hijo, pudieron rescatar a las tres aves “que estaban exhaustas e case nin se resistiron”. Uno de ellos, tras la maniobra de rescate, se escapó de las manos de los humanos y se zambulló en el mar. En un principio, señalaron los vecinos senxenxinos, “parecía que ía a flote ben pero perdémolo de vista”, por lo que no saben lo que ocurrió con él.

Durante esta operación de salvamento, también acudieron a este punto del arenal dos miembros del Colectivo Ecoloxistas do Salnés, quienes ayudaron a poner a salvo a estas dos aves.

Finalmente, la decisión tomada fue entregar a los dos frailecilllos al Centro de Recuperación Fauna ubicado en Pontevedra dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El objetivo es que los trabajadores de este espacio puedan analizar la situación en la que se encuentran estos pájaros para, finalmente, se puedan recuperar y liberar.

La familia que encontró a los frailecillos en la playa de A Lanzada se mostraron sorprendidos por encontrarse a estas aves en este punto de la comarca. “É moi curioso ver esta especie da zona de Islandia e Terranova en un lugar do Salnés e aínda máis na praia da Lanzada”, señalaron los vecinos de Sanxenxo.

