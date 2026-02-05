“Granito a granito”: la fórmula para sumar 20.000 euros para luchar contra el cáncer infantil

Actividad realizada por la Asociación Cultural San Cristóbal de Portonovo Cedida

Las cosas buenas se hacen a fuego lento, poco a poco y con buena letra. Así lo piensan desde la Asociación Cultural San Cristóbal de Portonovo, entidad que lleva años recaudando fondos para la investigación contra el cáncer infantil a través de diferentes actividades solidarias.

“Granito a granito”, como dice el presidente de la asociación, Carlos Conde, la cuantía que ya entregaron a este objetivo suma 20.000 euros. “Llevamos cuatro años y medio haciendo recaudaciones para entregárselas a distintas asociaciones que luchan contra el cáncer infantil”, cuenta Conde.

Normalmente, explica el presidente, cada año organizan tres o cuatro iniciativas entre las que destacan las que programan en Navidad, las relacionadas con el Magosto u otras fiestas en épocas de verano. Además, también venden rifas, a las que se les ha subido el precio, cuenta, para poder derivar un euro de cada una a esta finalidad. “Vamos dando lo que podemos”, señala.

Un poco, varias veces

A diferencia de otras entidades que hacen una donación anual, Conde cuenta que lo que ellos hacen es entregar recaudaciones de menor cuantía pero “varias veces al año”. Así, comenta que, en cada una de las ocasiones, por ejemplo, pueden sumar entre “2.000 o 6.000 euros” pero, hay otras ocasiones, como sucedió en el último encendido de luces de los árboles de Navidad, que la hucha recogió 181 euros, cantidad que se entregó de manera íntegra a una asociación.

Desde que comenzaron este modo de proceder -antes operaban de manera diferente y entregaban la recaudación de manera única- trabajan con siete asociaciones diferentes que tienen como objetivo la lucha contra el cáncer infantil, así como con el Banco de Alimentos (cuando recaudan comida) y con Aldeas Infantiles. “Vamos alternando la entrega de las donaciones entre las diferentes asociaciones, unas veces les toca a unas y otras veces a otras”, cuenta Conde.

Vivido de cerca

La decisión de entregar las recaudaciones a entidades que trabajan en la lucha contra el cáncer infantil no fue casual ni aleatoria, si no que fue la forma que la familia de Conde tenía para devolver la ayuda que recibieron.

“Lo viví e mis propias carnes porque tuve a un hermano que padeció cáncer infantil y asociaciones como Aladina nos ayudaron mucho con, por ejemplo, regalos en la época de Navidad”, recuerda el presidente de la asociación de Portonovo. Ahora, señala, el apoyo es mucho mayor, es por ello que cree necesario que entidades como la que el preside, que cuenta con alrededor de una veintena de socios, “en la medida de lo posible” ayuden con lo que puedan.

“Creo que la forma en la que lo hacemos, dar un poco en varias veces, es la mejor. Y rotar entre varias también”, cuenta Conde y señala que seguirán haciéndolo como hasta ahora, “sin dar mucho bombo” solo en cifras especiales como la alcanzada ahora. Los 20.000 euros “granito a granito”.