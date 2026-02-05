El BNG alerta del estado de deterioro de vías secundarias en Vilalonga, Noalla y Bordóns

Estado de una de las vías secundarias Cedida

El BNG de Sanxenxo criticó la “inacción do goberno local” en las parroquias. Una circunstancia, criticaron, que unida a las adversas condiciones meteorológicas y las abundantes precipitaciones, provoca el mal estado de varias pistas y vías secundarias. “Vilalonga é unha das parroquias máis afectadas”, señalan los nacionalistas, que alertan que la carretera que une el lugar de Gondar con la iglesia de San Pedro “está practicamente inutilizable en varios tramos, a pesares das queixas reiteradas trasladadas pola veciñanza”. Así, indican que la acumulación de agua y los grandes baches suponen un riesgo para la seguridad viaria. Deficiencias que también ubican en A Arnosa.

Otro de los puntos sensibles es Noalla y Bordóns, en el lugar de O Galiñeiro: “A veciñanza alerta do deterioro do firme e da saturación dos sistemas de drenaxe, polo que o Bloque quere saber se hai algún proxecto contemplado para atallar estes problemas”.

“O señor Martín dilapida millóns de euros en proxectos faranónicos cheos de cemento en Silgar ou no porto deportivo, pero segue a esquecerse do rural. As consecuencias agrávanse agora, cun inverno no que abundan as precipitacións, que deterioran por completo as conexións”, reprochan los nacionalistas.